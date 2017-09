Francia:entro fine anno addio alle ultime cabine telefoniche

(ANSA) - PARIGI, 4 SET - Dopo oltre un secolo di servizio la Francia dice addio alle cabine telefoniche. Dal 31 dicembre di quest'anno, ha annunciato Orange (ex France Telecom) le ultime cabine ancora presenti nel Paese verranno definitivamente smantellate. Oltralpe, le cabine telefoniche sono passate da circa 300.000 nel 1990 a solo 5.450 nel 2017, inghiottite dal boom inarrestabile di telefoni cellulari e smartphone. A Parigi, l'ultima, situata in Rue Ordener, vicino Montmartre, è stata smontata nel giugno scorso. "Oggi il traffico delle cabine rappresenta solo lo 0,6% di ciò che era nel 2000", riferisce il direttore affari pubblici di Orange, Laurentino Lavezzi, citato da Le Parisien. Dai 516 milioni di euro di fatturato nel 2000 si è passati a perdite superiori a 10 milioni di euro all'anno. Cosi' l'operatore transalpino preferisce investire nel rafforzamento della rete mobile piuttosto che pagare per un'infrastruttura fuori moda.