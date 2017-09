Sicilia: Crocetta vede Renzi, verso ritiro candidatura

(ANSA) - ROMA, 4 SET - Il presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta incontra Matteo Renzi al Nazareno e chiude così l'accordo che porterà a una candidatura unitaria in Sicilia. "Mi prendo 18 ore per sentire i miei", spiega il presidente siciliano che si dice disposto a rinunciare alla candidatura a governatore e alle primarie: "Non sono uno che sfascia tutto". Il movimento di Crocetta dovrebbe presentare liste a sostegno del candidato del centrosinistra, il rettore Fabrizio Micari.