Corea Nord: su presepe Napoli dittatore coreano e Trump

(ANSA) - NAPOLI, 4 SET - Il dittatore coreano e il presidente degli Stati Uniti. Dai bagliori di guerra alla ipotesi di un 'incontro': almeno sul presepe napoletano. L'artista napoletano Marco Ferrigno ha realizzato nella sua bottega di via San Gregorio Armeno, la strada dei presepi di Napoli conosciuta in tutto il mondo, la statuetta dei due grandi rivali, Kim Jong-un e Trump. Che si incontrano ma i cui due sguardi non si incrociano affatto. Nessuna stretta di mano. E con il dittatore coreano che, nonostante la presenza sul presepe, tiene ben stretto un missile.(ANSA).