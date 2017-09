Ceceni in piazza per i Rohingya birmani

(ANSA) - MOSCA, 4 SET - Ramzan Kadyrov ha chiamato, e i ceceni hanno risposto. A Grozny, capitale della Cecenia, circa un milione di persone, stando alle stime della polizia, sono scese in piazza davanti alla moschea principale della città per ascoltare l'appello delle autorità a favore dei Rohingya, la minoranza musulmana perseguitata in Birmania. Ad arringare la folla c'era anche Kadyrov, il leader considerato un fedelissimo di Vladimir Putin. "Oggi chiediamo, insieme a milioni di altre persone in molti paesi, che i leader mondiali mettano fine a questo spargimento di sangue e pretendiamo che venga lanciata un'indagine internazionale per crimini contro l'umanità e che i responsabili siano puniti", ha detto Kadyrov dal palco. Una petizione è stata poi firmata per chiedere a Putin di compiere degli sforzi per fermare il "genocidio" dei Rohingya.