Sicilia: Crocetta, presenterò mia lista a elezioni Senato

(ANSA) - ROMA, 4 SET - "Il mio movimento presenterà le sue liste alle elezioni siciliane e sarà presente con una sua lista al Senato alle elezioni in primavera". Lo annuncia il governatore siciliano Rosario Crocetta, all'uscita dal Nazareno dopo aver incontrato Matteo Renzi. Crocetta spiega di non aver trasformato il suo movimento in un partito perché, sottolinea, "resto nel Pd".