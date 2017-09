Carnevale Viareggio: si prepara carro con Kim Jong-Un

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 4 SET - Fabrizio Galli, uno dei 'carristi' fra i veterani del Carnevale di Viareggio, farà sfilare nel 2018 la sua costruzione "La Pace di cristallo" che raffigura fra l'altro Kim Jong-Un. La testa del dittatore coreano è stata realizzata in plastilina e a grandezza naturale e servirà per l'ingrandimento finale in carta a calco e, dice Galli, "tenterà di dare il colpo di grazia alla colomba con una testata nucleare". La colomba, sdraiata sopra un fungo atomico, si dibatte ormai stremata, resistendo agli attacchi dei grandi della terra: Trump le ha spezzato il ramoscello d'ulivo, Putin e Xi Jimping la tengono incatenata per le zampe. A terra, sopra il trono di bombe, l'Imperatrice dei morti se la ride: Hiroshima e Nagasaki non sono servite a niente.(ANSA).