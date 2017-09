Terremoto: Tajani a Norcia, Europa non vi ha lasciato soli

(ANSA) - PERUGIA, 4 SET - "La presenza dell'Europa a Norcia significa che non abbiamo lasciato sola la città e nessun altro territorio del Centro Italia colpito dal sisma": è quanto ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, in visita oggi e domani a Norcia, partecipando questo pomeriggio al dialogo con i cittadini sul tema "Costruire un'Europa migliore per le generazioni future" che si è svolto in piazza San Benedetto. Il presidente Tajani, assieme al commissario europeo alla politiche giovanili Tibor Navracsics, ha risposto alle domande dei cittadini ed ha sottolineato come sarà "mantenuto l'impegno economico di 2 miliardi di euro che l'Ue garantirà per la ricostruzione delle zone terremotate". "Il primo miliardo e 200 milioni sarà approvato dal parlamento europeo la prossima settimana nella seduta di Strasburgo", ha aggiunto Tajani. Nel corso del dialogo con i cittadini si è parlato anche di giovani e solidarietà e alcuni interventi si sono incentrati sull' ipotesi di una Norcia capitale del volontariato. All'appuntamento in piazza San Benedetto erano presenti, tra gli altri, anche il neo capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, il sindaco di Norcia Nicola Alemanno, alcuni sindaci della Valnerina e rappresentanti della Regione Umbria, tra cui la presidente del consiglio regionale Donatella Porzi, il consigliere di Forza Italia, Raffaele Nevi e il vice presidente della giunta regionale, Fabio Paparelli. (ANSA).