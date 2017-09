Università: domani i test di accesso, si comincia a Medicina

(ANSA) - ROMA, 4 SET - Al via le prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato per l'università. Si comincia domani, con le prove per l'accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria. Mercoledì 6 è prevista la prova per Medicina Veterinaria. Mentre è fissata per giovedì 7 quella per le aspiranti matricole per i corsi di Architettura. Mercoledì 13 settembre sono previsti i test per le Professioni Sanitarie. A seguire, giovedì 14 e venerdì 15, ci saranno le prove, rispettivamente, per i corsi di Medicina e Chirurgia in lingua inglese e di Scienze della Formazione Primaria. Sono 84.678 le candidate e i candidati che hanno ultimato l'iscrizione ai test per l'ammissione a Medicina e Odontoiatria, Architettura e Veterinaria; la parte del leone la fa Medicina, dove in 66.907 hanno presentato domanda, in aumento rispetto al 2016 (62.695). Le aspiranti matricole per la facoltà di Architettura sono 9.340 (10.161 l'anno scorso). Mentre sono 8.431 gli iscritti alla prova di Veterinaria (7.987 nel 2016).