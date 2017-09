Papa: in Colombia per una pace stabile

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 4 SET - "Verrò come pellegrino di speranza e di pace, per celebrare con voi la fede nel nostro Signore e anche per imparare dalla vostra carità e dalla vostra perseveranza nella ricerca della pace e dell'armonia". Così il Papa nel suo videomessaggio per il viaggio in Colombia, che inizia mercoledì 6. "La pace è quella che la Colombia cerca e per il cui conseguimento lavora da molto tempo - aggiunge il Pontefice in spagnolo - Una pace stabile, duratura, perché possiamo vederci e trattarci come fratelli, non come nemici".