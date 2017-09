Uragani:stato emergenza in Florida per possibile arrivo Irma

NEW YORK - Ora che l'uragano Irma e' diventato di categoria 4 fa paura anche negli Stati Uniti, tanto che il governatore della Florida Rick Scott ha proclamato lo stato di emergenza. Anche se ancora non v'e' certezza che Irma si abbattera' sulle coste del Sunshine state. Una eventualita' che i meteorologi prevedono non prima di una settimana.