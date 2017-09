Afghanistan: Nato bombarda festa matrimonio, due morti

KABUL - Una segnalazione apparentemente erronea di quanto stava accadendo ha indotto ieri in errore in Afghanistan il comando della Missione 'Resolute Support' guidata dalla Nato che ha bombardato una festa di matrimonio in provincia di Kabul causando la morte di due persone e il ferimento di almeno tre altre. Lo riferisce la tv Tolo. Al riguardo il capo del distretto di Qarabagh, Abdul Sami Sharifi, ha dichiarato all'emittente che i velivoli stranieri sono intervenuti sul villaggio di Jarji quando i partecipanti al festino hanno cominciato a sparare in aria in onore degli sposi. Avendo probabilmente ricevuto una segnalazione sbagliata riguardante un attacco armato, la Nato ha immediatamente attivato l'intervento aereo e il bombardamento dell'obiettivo.