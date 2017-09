Migranti: sgombero in ex scuola a Milano

(ANSA) - MILANO, 5 SET - È in corso da questa mattina lo sgombero dell'ex scuola Colombo, in via Pizzigoni, a Milano, occupata dall'inizio dell'anno da circa 140 extracomunitari tra marocchini, egiziani, senegalesi e gambiani. Attorno alle 8, all'arrivo della polizia, erano presenti circa 40 persone distribuite in due edifici. Le operazioni, secondo quanto riferito, si stanno svolgendo senza particolari tensioni.