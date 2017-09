Scuola: prima campanella in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 5 SET - Primo giorno di scuola per 91.430 alunni e studenti in Alto Adige. Di questi 22.072 frequenteranno le scuole in lingua italiana, 66.180 quelle in lingua tedesca e 3.178 quelle in lingua ladina. Sono quasi 4.000 i bambini che frequentano la prima classe. L'anno scolastico 2017/18 durerà esattamente 176 giorni, con una settimana di ferie i primi di novembre, due a Natale e una a carnevale. In alcune scuole di lingua italiana parte il ciclo della maturità in quattro anni, inoltre è previsto il potenziamento del plurilinguismo e degli scambi linguistici.