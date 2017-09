Cambogia: incriminato leader opposizione, rischia 30 anni

(ANSA-AP) - PHNOM PENH, 5 SET - Il leader dell'opposizione in Cambogia, Kem Sokha, è stato formalmente incriminato con l'accusa di aver tradito il paese e cospirato con gli Stati Uniti per rovesciare il governo. Rischia fino a 30 anni di carcere. Sokha veniva da più parti indicato come il più che probabile capolista del Cambodge National Rescue Party (Cnrp) nelle elezioni in calendario l'anno prossimo contro il partito del popolo cambogiano del premier Hun Sen, al potere da una trentina d'anni. Sokha è stato arrestato domenica, in concomitanza con la chiusura di una serie di radio critiche nei confronti del potere.