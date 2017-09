Terremoto: Tajani e Boschi visitano centro Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 5 SET - Giro tra le vie del centro storico di Norcia per il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi. Accompagnati dal commissario europeo alle politiche giovanili Tibor Navracsisc, hanno potuto vedere da vicino lo stato di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza della Basilica di San Benedetto e delle altre chiese ed edifici distrutti dal terremoto. A illustrare gli interventi è stata la soprintendente alle Belle arti dell'Umbria, Marica Mercalli. Ad accogliere i vertici del Parlamento europeo e la sottosegretaria Boschi, il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, il vicepresidente della giunta regionale Fabio Paparelli e il vescovo di Spoleto Norcia, monsignor Renato Boccardo. Il programma della mattinata prevede la visita ai monaci benedettini a San Benedetto in Monte, località alle porte della città dove stanno realizzando il nuovo monastero e ai giovani del progetto "Europe for Norcia" che da metà agosto si trovano a Norcia come volontari. (ANSA).