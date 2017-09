Manda in coma superiore per diverbio sul lavoro

(ANSA) - MILANO, 5 SET - Un 57 enne di San Giorgio su Legnano (Milano), dipendente dell'azienda di trasporto urbano 'Stie' è stato arrestato dai carabinieri di Legnano per tentato omicidio per aver aggredito a calci e pugni al volto il suo direttore al culmine di un diverbio. A quanto si è appreso, l'impiegato era stato convocato nell'ufficio del suo superiore, un 53enne di Varese, per un richiamo disciplinare. Tra i due sarebbe nato un diverbio, poi sfociato in violenta aggressione. Ora il direttore è in ospedale in coma.