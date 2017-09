Terremoto: Boschi, Norcia è esempio lavori dopo sisma

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 5 SET - "Tornando a Norcia si vedono, di mese in mese, i progressi dei lavori nella città e questo credo che sia un buon esempio per il lavoro che stiamo facendo nelle quattro regioni colpite dal sisma": lo ha detto stamani Maria Elena Boschi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, in visita alla città di San Benedetto assieme al presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani e al commissario europeo Tibor Navracsics. "Dei progressi che visibilmente si riscontrano - ha aggiunto Boschi - so deve dare atto al sindaco, alla sua amministrazione, alla Regione Umbria e alla Soprintendenza per quanto riguarda la Basilica". (ANSA).