Birmania: Onu, 123.000 i Rohingya in fuga violenze

(ANSA) - BANGKOK, 5 SET - Sono 123.000 i Rohingya in fuga dalle violenze in Birmania rifugiati in Bangladesh: lo riferisce l'Unhcr, rivendendo al rialzo le precedenti stime. I campi al confine, allestiti negli anni 90, sono già pieni e in migliaia sono costretti ad accamparsi dove e come possono.