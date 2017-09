Dj Fabo, Cappato: voglio processo subito

(ANSA) - MILANO, 05 SET - Marco Cappato, esponente dei Radicali e tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, imputato a Milano per aiuto al suicidio e per aver accompagnato, lo scorso febbraio, Dj Fabo in una clinica svizzera per il suicidio assistito, ha chiesto a Milano di "andare immediatamente a processo", saltando la fase dell'udienza preliminare fissata per il 5 novembre. "Ho chiesto il giudizio immediato perché voglio che in Italia finalmente si possa discutere di come aiutare i malati a essere liberi di decidere fino alla fine". Il processo "sarà un'occasione per discuterne ed è bene che sia il prima possibile. Certo, dovrebbe occuparsene la politica, però la proposta di legge dell'Associazione Luca Coscioni, per l'eutanasia legale, è ferma da 4 anni in Parlamento - ha proseguito -. E c'è il rischio che non riescano a decidere nemmeno sul testamento biologico".