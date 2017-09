Università: test medicina, flash mob studenti davanti atenei

(ANSA) - ROMA, 5 SET - Davanti a Ortopedia, all'Università La Sapienza di Roma, e ad altri atenei italiani, é in corso un flash mob degli studenti che contestano il numero chiuso. La manifestazione si tiene in coincidenza dell'avvio dei test d'ingresso presso le facoltà di Medicina, che quest'anno ha visto, ricorda Link-Coordinamento universitario, "un nuovo taglio da 9224 a 9100 posti". "La progressiva riduzione è inaccettabile e va a ledere ulteriormente il diritto allo studio, già colpito da un test assolutamente iniquo" precusano gli studenti. "É inaccettabile che uno studente in uscita dalle scuole superiori - sottolinea anche l'Unione degli Studenti - non possa scegliere liberamente il suo percorso di studi, i test non valutano realmente la preparazione, ma vogliono selezionare e ridurre in numero i futuri studenti universitari".