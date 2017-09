Sgomberi: Minniti incontra Appendino,sostegno a progetto Moi

(ANSA) - ROMA, 5 SET - Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha incontrato al Viminale la sindaca di Torino Chiara Appendino e il prefetto Renato Saccone. Diversi i temi trattati e discussi, in particolare il sostegno da parte del Ministero dell'Interno per la realizzazione del progetto Moi (Migranti opportunità integrazione) messo in campo con Prefettura, Comune, Regione Piemonte, Città Metropolitana e Diocesi, l'impegno sul regolamento dei campi Rom e la bonifica di via Germagnano per debellare il fenomeno dei roghi. In materia di emergenza abitativa, la sindaca Appendino ha manifestato la volontà di proporre in sede Anci una semplificazione delle procedure per le ristrutturazioni di infrastrutture destinate all'housing sociale. Confermata infine da Minniti e Appendino la volontà di continuare a collaborare, in piena sintonia, sulle misure da adottare. L'incontro, già programmato da tempo, aggiunge il Viminale, si è svolto "in un clima di cordialità e di concordia istituzionale".(ANSA).