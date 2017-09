Terremoto: Boschi e Tajani assaggiano birra monaci

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 5 SET - Hanno anche assaggiato la birra "Nursia" prodotta dai monaci il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani e la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, che oggi a Norcia hanno visitato il monastero di San Benedetto in Monte, insieme al commissario europeo Tibor Navracsics e al vicepresidente della Regione, Fabio Paparelli. "Abbiamo una vita semplice, ci alziamo la mattina alle 3.15 e lavoriamo, preghiamo e studiamo. Con la nostra vita essenziale vogliamo lasciare il segno in questi luoghi" ha detto il priore dei benedettini, padre Benedetto Nivakoff, che ha accolto la delegazione. Durante la visita al monastero in legno che ospita i religiosi dopo la scossa di terremoto del 24 agosto 2016, la delegazione ha assaggiato la birra "Nursia" da loro prodotta. Alla visita era presente anche l'imprenditore Brunello Cucinelli, da sempre molto vicino alla realtà benedettina e che ha contribuito al restauro del monastero. (ANSA).