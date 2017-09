'Ndrangheta: Morabito verso carcere di Sassari

(ANSA) - SASSARI, 5 SET - Potrebbe essere imminente il trasferimento nel carcere di Bancali, a Sassari, di Rocco Morabito, considerato uno dei boss del narcotraffico. Nei giorni scorsi in Uruguay è stata interrotta la sua latitanza, dopo circa 25 anni, in un hotel di Montevideo. Il suo nome compare nell'elenco dei dieci latitanti di massima pericolosità assieme ad altri boss del calibro di Matteo Messina Denaro. Morabito, nato ad Africo, 51 anni, è ritenuto al vertice dell'omonima cosca della 'ndrangheta. Cugino del boss Giuseppe "Tiradritto" Morabito, aveva trovato rifugio in Sud America, scampando a un cumulo di pena di 30 anni di detenzione. Sassari è una delle sue più probabili destinazioni. Morabito è stato catturato in un hotel ma viveva nella località di Punta del Este. Sarà estradato in Italia nei prossimi giorni. E' accusato di traffico di cocaina verso l'Italia e deve scontare un cumulo di pena per associazione mafiosa e traffico di droga. Arrestata con lui anche una donna angolana, che sarebbe la moglie. (ANSA).