Terremoto: no tempi certi ricostruzione basilica Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 5 SET - "Stabilire i tempi per la ricostruzione della basilica di San Benedetto oggi non è possibile, dato che si tratta di un lavoro particolarmente complesso. La politica e le istituzioni possono intervenire solo sul fronte degli stanziamenti economici, ma non sugli aspetti tecnici": questa la risposta, stamani a Norcia, del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani e del commissario europeo, Tibor Navracsics, alla domanda sul recupero della "casa" di Benedetto, andata distrutta con la scossa del 30 ottobre scorso. "I tempi della ricostruzione saranno in qualche modo dettati anche dagli studi che la Soprintendenza sta portando avanti", ha aggiunto Tajani. E la soprintendente umbra Marica Mercalli ha riferito che attualmente si sta mettendo in sicurezza la porzione muraria interna rimasta in piedi, in particolare della parte absidale e del transetto. "Poi procederemo alla rimozione delle macerie interne e al recupero dello opere ancora sepolte", ha precisato Mercalli, spiegando che "il Mibact ha costituito una commissione tecnica che sarà chiamata a individuare le linee guida che ispireranno la ricostruzione della Basilica e degli altri edifici di culto crollati, ma dare dei tempi certi oggi non è possibile". (ANSA).