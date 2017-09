Fincantieri: Latorre (Pd), spero soluzione positiva con Stx

(ANSA) - ROMA, 5 SET - "Credo fortemente che il futuro delle nostre democrazie dipenda dal modo in cui costruiamo una comune Difesa europea e da come affrontiamo la sfida della sicurezza. Così come appare essenziale favorire i programmi di investimento dei singoli Paesi nella ricerca militare e per l'ammodernamento tecnologico. In questo senso penso che anche fusioni industriali aiuteranno il sistema comune di Difesa. Ecco perché auspico una positiva e quanto veloce conclusione dei negoziati tra Fincantieri e Stx, non solo sulla base di comuni interessi industriali ma anche per dare un messaggio forte nella prospettiva di costruire un sistema europeo della difesa". Lo ha affermato il presidente della commissione Difesa al Senato, Nicola Latorre, intervenendo a Tolone insieme al ministro della Difesa francese, a una conferenza sulle prospettive del sistema europeo di Difesa.