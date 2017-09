Apre 'Casa Emergency', nuova sede a Milano in ex scuola

(ANSA) - MILANO, 5 SET - Emergency ha una nuova sede a Milano, 'Casa Emergency' in via Santa Croce, aperta anche alla cittadinanza e ricavata negli spazi di una ex scuola in disuso di proprietà del Comune, riassegnati attraverso bando pubblico. 'Casa Emergency' è stata presentata a Palazzo Marino dal sindaco Beppe Sala, dal fondatore dell'organizzazione, Gino Strada e dalla presidente, Rossella Miccio. La sede sarà aperta al pubblico con una serie di eventi dal 15 al 17 settembre. "Sarà anche un elemento di pratica dei diritti umani - ha commentato Gino Strada -, sarà l'occasione per discutere e affrontare temi che spesso vengono ignorati o ridotti a quattro battute nei talk show televisivi". "Apprezzo Gino ed Emergency per la coerenza, la costanza e l'ambizione di fare meglio" ha detto Sala. Nella nuova sede non saranno curate le persone ma il fondatore di Emergency non ha escluso la possibilità di realizzare "in futuro a Milano un polo di cure cliniche".