Nato:apre a Napoli Hub strategico Medio Oriente-Nord Africa

(ANSA) - GIUGLIANO (NAPOLI), 5 SET - E' stato inaugurato oggi nella Base della Nato al Lago Patria, in provincia di Napoli, il nuovo Hub di Direzione Strategica della Nato per il Sud. La struttura contribuirà alla raccolta, gestione e condivisione di informazioni, alla valutazione dei problemi, al coordinamento delle attività condotte lungo il fianco sud. "La Nato e i suoi partner - ha commentato il vicesegretario generale della Nato con delega per le questioni politiche e la sicurezza Alejandro Alvargonzalez - si trovano ad affrontare sfide e minacce comuni alla sicurezza. Si pensi al terrorismo internazionale, alle ripercussioni del fallimento di alcuni Stati, al traffico di armi leggere e di piccolo calibro, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, alla sicurezza navale, alla protezione dei corridoi navali e dei canali di riferimento energetico la Nato rappresenta un valore aggiunto nell'affrontare queste sfide".