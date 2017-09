Manifestazione a Napoli, no a insediamento tendopoli rom

(ANSA) - NAPOLI, 5 SET - Una delegazione di cittadini che questa mattina hanno manifestato dinanzi alla caserma Boscariello, nel quartiere napoletano di Miano, contro l'insediamento di una tendopoli di rom all'interno della ex struttura militare, si sta recando a palazzo San Giacomo per avere un confronto diretto con l'assessore al welfare, Roberta Gaeta. I manifestanti vogliono esprimere tutte le loro perplessità in merito alla decisione di allocare i nomadi sfrattati dall'area di Cupa Perillo, interessata da un vasto incendio avvenuto domenica 27 agosto. L'ex caserma Boscariello, secondo i piani già definiti dovrebbe diventare una mega struttura sportiva al servizio dei quartieri di Scampia, Miano e Secondigliano. A parere dei manifestanti l'area è inadeguata per accogliere alcune centinaia di persone. A loro pare anche una soluzione temporanea non è accettabile perchè finirebbe per rallentare l'avvio del piano di riqualificazione atteso da anni.