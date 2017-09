L.elettorale: Bergamini (Fi), è stato Pd a sfilarsi

(ANSA) - ROMA, 5 SET - "Come il collega del Partito democratico Richetti ben ricorderà, è stato il Pd a sfilarsi dall'accordo a 4 (Pd, Fi, Lega e M5S) che si era raggiunto sul testo di legge elettorale proporzionale alla tedesca. L'emendamento sul Trentino Alto Adige, che nulla toglieva all'impianto della legge, è stato solo un pretesto usato dai democratici per far saltare il banco, quasi come se non aspettassero altro. Su quella proposta di legge approvata in Commissione affari costituzionali a Montecitorio noi c'eravamo, ci siamo e ci saremo: basta che il Pd faccia seguire alle parole i fatti e dimostri senso di responsabilità nei confronti del Paese". Lo afferma la responsabile Comunicazione di Forza Italia, Deborah Bergamini, replicando alle affermazioni del portavoce del Pd Matteo Richetti.