L.elettorale: Richetti, se qualcuno si ravvede noi ci siamo

(ANSA) - ROMA, 5 SET - Sulla legge elettorale "noi abbiamo detto che, a fronte della disponibilità delle altre forze politiche, ci siamo come ci siamo stati il giorno in cui siamo andati in Aula alla Camera con un accordo sulla legge elettorale che aveva 4 referenti: Pd, M5S, Fi e Lega". Così Matteo Richetti, responsabile Comunicazione del Pd, a margine della presentazione della festa nazionale dell'Unità, spiega la linea dei dem sulla riforma elettorale. "Questo accordo - ricorda - è stato superato con una proposta di emendamento non concordata, proposta da Forza Italia e votata dai Cinquestelle. Se chi già una volta non ha accettato gli accordi si ravvede, noi ci siamo. Se invece gli interessi sono altri allora la strada è più in salita".