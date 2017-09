Terremoto: Boschi, investire progetti solidarietà giovani Ue

(ANSA) - ROMA, 5 SET - "Oggi a Norcia con il Presidente Tajani, il Commissario europeo Navracsics e il Sottosegretario Bobba abbiamo incontrato i giovani volontari del primo progetto in Europa del 'corpo europeo di solidarietà". Il Governo dei #MilleGiorni aveva lanciato la proposta di un servizio civile europeo durante il semestre della propria presidenza Eu e oggi quella proposta sta diventando realtà. A Norcia sono arrivati ragazzi e ragazze da 6 Paesi europei per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto e dare una mano per la ricostruzione, a cominciare dalla splendida Basilica di San Benedetto. Giovani europei che si sono uniti agli oltre 1.200 italiani che stanno svolgendo il servizio civile nelle regioni colpite dal terremoto. Investire sui progetti di solidarietà che coinvolgono giovani europei significa investire nel futuro dell'Europa, nel nostro futuro. #avanti". Lo scrive su Facebook la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi.