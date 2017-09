Mattarella, Madre Teresa esempio umanità, scosse coscienze

(ANSA) - ROMA, 5 SET - "Madre Teresa di Calcutta è stata, con la sua vita dedicata agli emarginati, ai malati e agli ultimi, un esempio straordinario di umanità, divenendo espressamente, con il riconoscimento del Nobel, un simbolo universale della solidarietà e della pace. Nel ventesimo anniversario della sua morte desidero ricordare la sua testimonianza e le sue opere, nella convinzione che i semi di fraternità da lei diffusi aiuteranno ancora i popoli e le nazioni a cercare i valori autentici della persona e della comunità". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del ventennale della morte di Madre Teresa di Calcutta. "Il premio Nobel per la pace a lei conferito ha mostrato come la convivenza pacifica - sottolinea il Capo dello Stato - non possa che fondarsi sul rispetto dei diritti fondamentali, sulla cooperazione e la tolleranza, sulla riduzione delle diseguaglianze sociali, sul contrasto alla povertà e alle esclusioni".