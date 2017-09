Università: a Siena flash mob contro numero chiuso Medicina

(ANSA) - SIENA, 5 SET - "Il numero chiuso chiude gli ospedali, medici in estinzione". Con queste parole scritte su uno striscione affisso, insieme con alcuni camici, al cancello d'ingresso della facoltà di Medicina dell'Università di Siena, gli studenti di Link hanno effettuato un flash mob per dire no al numero chiuso. Questa mattina anche a Siena si è svolto il test d'ingresso alla facoltà di Medicina; "c'è bisogno di abolire questo test dannoso per gli studenti e per tutto il paese", spiega il sindacato universitario Link di Siena sulla sua pagina Facebook che poi aggiunge: "C'è bisogno di riaprire le facoltà di medicina, perché nei nostri ospedali c'è bisogno di più medici, di investire nella sanità pubblica e di rispondere alle necessità di salute del Paese". "Fermiamo l'estinzione, eliminiamo il numero chiuso!", conclude il sindacato universitario.