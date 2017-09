Finto prete in Duomo a Milano, denunciato

(ANSA) - MILANO, 5 SET - Un 19enne è stato denunciato dalla polizia per usurpazione di titoli e onori, truffa e procurato allarme dopo aver tentato di entrare nel Duomo di Milano indossando un abito da prete. È accaduto questa mattina, il giovane è entrato nella Cattedrale dall'ingresso di piazza Duomo lato Arcivescovado in abiti civili e poco dopo si è travestito indossando una camicia con colletto bianco da prete. I poliziotti in servizio, insospettiti, gli hanno chiesto i documenti ma per tutta risposta il giovane ha tentato di fuggire. Inizialmente, ha fornito agli agenti alcune spiegazioni discordanti circa il suo comportamento affermando di essere un seminarista di un monastero in Calabria e poi un ministro di culto ortodosso. Dagli accertamenti dei poliziotti è emerso che le sue spiegazioni erano false e, solo a questo punto, vistosi scoperto, il giovane ha spiegato di aver compiuto il gesto per evitare di dover pagare il biglietto d'ingresso per la visita del monumento. (ANSA).