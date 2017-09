Università: oggi test Medicina tra flash mob e proteste

(ANSA) - ROMA, 5 SET - Test di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria stamani per circa 67.000 aspiranti camici bianchi. Un appuntamento accompagnato come di consueto da flash mob e proteste davanti agli atenei dove si svolgono le prove. Mobilitazioni organizzate dalle associazioni studentesche secondo le quali "la selezione all'ingresso è ingiusta e va abolita". I posti disponibili sono 9.100 per Medicina e Chirurgia e 908 per Odontoiatria. I candidati si sono cimentati con 60 quesiti a risposta multipla con 5 opzioni di risposta (due di cultura generale, venti di ragionamento logico, diciotto di biologia, dodici di chimica, otto di fisica e di matematica) a cui hanno dovuto rispondere nei 100 minuti a disposizione. A Napoli il più giovane aspirante "dottore" ha 17 anni, a Torino un 64enne, il più anziano tra gli oltre 3 mila partecipanti al test, ha provato per la terza volta a superare gli esami di sbarramento.