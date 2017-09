Università: S.Anna e Normale sole italiane in top 200 Times

(ANSA) - ROMA, 5 SET - Le due scuole universitarie superiori di Pisa, Sant'Anna e Normale, sono le uniche università italiane presenti tra le 200 migliori al mondo - rispettivamente 155esima e 184esima - secondo il nuovo ranking diffuso oggi dalla rivista inglese "Times Higher Education" che comprende oltre mille università distribuite in 77 paesi. Al vertice si conferma l'Università di Oxford mentre quella di Cambridge sale in seconda posizione, in terza posizione il California Institute of Technology, a pari merito con la Stanford University. L'Europa, Regno Unito incluso, continua a mantenere 100 delle 200 "top universities" mondiali, ma le istituzioni asiatiche, quelle cinesi in particolare, guadagnano posizioni rispetto al precedente ranking e vedono ripagati i significativi investimenti in ricerca dei loro governi.