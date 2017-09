(ANSA) - ROMA, 5 SET - Campo Progressista si accinge ad appoggiare la candidatura di Fabrizio Micari per le elezioni regionali in Sicilia. E' quanto emerso in una riunione tenutasi a Roma, in un centro congressi presso la stazione Termini, a cui hanno preso parte Giuliano Pisapia ed altri esponenti di Campo Progressista, come Marco Furfaro, Ciccio Ferrara, Bruno Tabacci e Mario Catania. L'annuncio ufficiale dovrebbe essere dato già in giornata. All'incontro si è parlato anche della frattura verificatasi con Mdp proprio in Sicilia che rischia di proiettarsi anche sul piano nazionale. Si è deciso tuttavia di affidare a Pisapia il compito di verificare nei prossimi giorni la possibilità di una ricomposizione.