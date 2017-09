Mattarella ricorda Mameli, legame con storia serve a Paese

(ANSA) - ROMA, 5 SET - "Rendere omaggio oggi a Goffredo Mameli significa consolidare l'ordito del glorioso percorso dell'unificazione del nostro Paese e del consolidamento dello stato democratico. È soprattutto ai giovani che si rivolge il messaggio ricco di idealità di Mameli: mantenere un filo diretto con la storia del nostro Paese rappresenta il miglior bagaglio di esperienza per assolvere, con accresciuta consapevolezza, al ruolo cui è chiamata l'Italia nell'Europa, di oggi e di domani". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 190/o anniversario della nascita di Goffredo Mameli. "Il 12 ottobre 1946 l'Inno di Mameli divenne l'inno della Repubblica Italiana, in una riconnessione ideale tra gli ideali del primo Risorgimento e la lotta di liberazione", conclude il presidente della Repubblica.