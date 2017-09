Scuola,'no' psicologi in classe senza consenso dei genitori

(ANSA) - ROMA, 5 SET - Su richiesta di due insegnanti di una scuola elementare di Arezzo, il direttore aveva autorizzato la psicologa a stare in classe con gli allievi per esaminarne il comportamento e scrivere una relazione clinica, in particolare su un ragazzino 'vivace'. Il tutto senza che i genitori fossero informati e acconsentissero. Accogliendo il ricorso di padre e madre del minore, la Cassazione ha annullato l'archiviazione del gup, per violenza privata, nei confronti di tutta l'equipe scolastica e stabilito che il consenso è imprescindibile.