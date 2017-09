Denise: Cassazione, contro Jessica solo indizi non prove

(ANSA) - MAZARA DEL VALLO (TRAPANI), 5 SET - Solo qualche indizio ma nessuna prova, del coinvolgimento nel sequestro della piccola Denise Pipitone, a carico della sorellastra Jessica Pulizzi. Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni di conferma del proscioglimento dall'accusa. La bimba di 4 anni scomparve la mattina dell'1 settembre 2004 da Mazara del Vallo (Tp) senza essere più ritrovata. La "sorte" di Denise Pipitone "è tuttora sconosciuta" dice la Suprema Corte "Quel che posso dire è che i colpevoli del rapimento di Denise non vengono da lontano - dice Piera Maggio, madre di Denise - Uno sconosciuto non va in una periferia di una città come Mazara del Vallo a sequestrare bambini. Chi ha agito sapeva chi era Denise. Ci sono persone che sanno e non parlano per paura o per omertà".