Stupri a Rimini: i tre minorenni restano in carcere, l'amico congolese li accusa

Stupri di Rimini: custodia cautelare in carcere per tutti e tre gli indagati minorenni, tenuti in modo che sia impossibile comunicare tra di loro. E’ questa la decisione del Gip del tribunale per i minorenni di Bologna Anna Filocamo, che ha sciolto la riserva sui i due fratelli marocchini di 15 e 17 anni e per il nigeriano di 16, accusati in concorso col maggiorenne Guerlin Butungu dei due stupri della notte tra il 25 e il 26 agosto, a Miramare di Rimini.

DAGLI INTERROGATORI EMERGONO PARTICOLARI AGGHIACCIANTI. Dagli interrogatori del Gip del tribunale per i minori di Bologna dei tre giovanissimi indagati per i due stupri di Rimini sarebbero emersi dettagli raccapriccianti su come il gruppo ha agito. Le violenze sessuali nei confronti delle due vittime, la turista polacca e la prostituta transessuale peruviana, sono state brutali e ripetute. E da parte dei responsabili non sembrano esserci segni di ravvedimento, secondo quanto trapela da fonti giudiziarie. Uno dei tre avrebbe riferito, tra l’altro, di aver pregato Dio per non essere scoperto.

La ragazza polacca sarebbe stata immobilizzata dai complici del congolese mentre quest’ultimo abusava di lei, portata in mare e poi di nuovo sulla battigia dove sarebbero continuati gli abusi. Il suo compagno è stato pestato a sangue. Ancora più violento sarebbe stato lo stupro della trans peruviana. Tutto questo emergerebbe dalle risposte dei giovani, che avrebbero confermato in buona parte i racconti delle vittime.

IL VENTENNE CONGOLESE NEGA E SCARICA LA COLPA SUGLI AMICI MINORENNI. Continua a negare di aver partecipato agli stupri e scarica la colpa sui tre amici minorenni, cambiando versione rispetto alle prime dichiarazioni rese ai magistrati. Sentito questa mattina a Rimini dal gip Vinicio Cantarini per la convalida dell’arresto, Guerlin Butungu, il 20enne congolese accusato di due stupri in concorso con tre giovanissimi amici, commessi nella notte tra il 25 e il 26 agosto scorsi, avrebbe detto di non aver abusato della giovane turista polacca e di aver "solo" tenuto fermo il suo compagno, mentre gli altri del branco abusavano sessualmente della donna.

Inizialmente, aveva negato gli stupri dicendo che assieme agli amici aveva trascorso la serata nei locali della riviera romagnola e che avevano bevuto qualche bicchiere di troppo. Poi, Butungu aveva detto di essersi addormentato su un lettino in spiaggia. Quando è stato svegliato dagli amici, sempre secondo la sua prima versione, sarebbero andati in stazione per prendere il treno e tornare a casa, a Pesaro.

Tuttavia, a escludere che sia andata così, ci sono le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona che hanno ripreso il branco mentre si spostava dalla spiaggia di Miramare, dove è stata commessa la prima violenza, alla Statale Adriatica, dove i quattro giovani hanno abusato di una prostituta transessuale peruviana.