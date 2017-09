Arriva una nuova perturbazione, da domani rischio temporali

Maltempo sull'Italia per l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica che, a partire da domani, interesserà l’intero territorio nazionale, a partire dalle regioni occidentali. Lo indica la Protezione civile che ha diramato un’allerta meteo.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani temporali su Liguria e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico sui bacini liguri di sud-est e su quelli occidentali dell’alta Toscana. Nel Parmense, al mattino nuvolosità con schiarite. Nel pomeriggio intensificazione della nuvolosità, in particolare in montagna, dove non si escludono piogge.