Roma, rifugiati eritrei lasciano area sit-in Fori Imperiali

(ANSA) - ROMA, 5 SET - Hanno lasciato nel pomeriggio piazza Madonna di Loreto, all'inizio dei Fori Imperiali a Roma, i rifugiati del Corno d'Africa che vi avevano improvvisato un sit-in permanente negli ultimi 10 giorni. I profughi, una trentina, si sono diretti alla spicciolata in direzione di piazza Venezia. Sul posto hanno lasciato alcune buste di vestiti, bottiglie e altri effetti personali. In precedenza, dopo aver allontanato stamani i profughi, le forze dell'ordine si erano poste a presidiare il sito. I rifugiati eritrei ed etiopi si sono riuniti in assemblea a pochi metri di distanza. "L'assessore Baldassarre ha offerto 40-50 posti nei centri di accoglienza e ha chiesto di avere fiducia nel Comune, che le cose stanno cambiando ed è una sistemazione provvisoria, l'inizio di un percorso", ha riferito Gemma Vecchio, italo-eritrea presidente dell'associazione Casa Africa, che ha partecipato a un incontro in Campidoglio assieme a una delegazione dei rifugiati, tutti sgomberati dal palazzo occupato di via Curtatone.