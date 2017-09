In tremila a test Medicina, a Torino anche un 64enne

(ANSA) - TORINO, 5 SET - Ha 64 anni il più anziano tra gli oltre tremila aspiranti medici che a Torino si sono sottoposti ai test di Medicina. Originario di Catania, ma da anni in Piemonte, è la terza volta che si sottopone agli esami di sbarramento. Cento minuti per sessanta quesiti: due di cultura generale, 20 di ragionamento logico, 18 di biologia, 12 di chimica, otto di fisica e di matematica. Studente di Medicina in gioventù, motivi personali lo avevano costretto a lasciare l'università quando aveva già sostenuto metà degli esami. "Diventare medico è sempre stata la mia grande aspirazione - dice chiedendo l'anonimato -. I metodi di studio sono cambiati, e questo mi mette in difficoltà, ma i contenuti sono uguali". "E' arrivato il momento di coronare il mio sogno. Non intendo svolgere la professione medica a tutti gli effetti, non chiederò un posto di lavoro, ma, una volta laureato, potrò dare di più e meglio il mio contributo là dove ci sono persone che hanno bisogno essendo io impegnato nel volontariato". (ANSA).