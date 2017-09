Sicilia: Micari a Fava, incontriamoci e discutiamo

(ANSA) - PALERMO, 5 SET - "A Claudio Fava dico incontriamoci e discutiamo, cercando di trovare le ragioni dell'unità e non le divisioni, nel tentativo di ricomporre il centrosinistra, contro le forze di destra in campo". Lo dice il rettore dell'ateneo di Palermo Fabrizio Micari, dopo l'appello di Campo progressista all'unità del centrosinistra per le regionali d'autunno. "Ritroviamoci sui diritti, sui temi dell'accoglienza e sul lavoro per i giovani" aggiunge.