Kenya: Odinga respinge la data delle nuove elezioni

(ANSA) - NAIROBI, 5 SET - "No" alla data del 17 ottobre per ripetere le elezioni in Kenya. La presa di posizione è del leader dell'opposizione Raila Odinga, sconfitto dal presidente uscente Uhuru Kenyata lo scorso 8 agosto. Odinga ha accusato la Commissione elettorale di non aver consultato il suo partito sulle modalità della prossima tornata elettorale. In più ha chiesto che alcuni funzionari dello stesso organismo vengano perseguiti penalmente, che si riformi la Commissione elettorale con "garanzie legali e costituzionali" e che la nuova votazione non sia limitata a due candidati. Senza riformare la Commissione - ha precisato - il risultato che uscirà dalle urne il prossimo 17 ottobre non sarà diverso da quello dell'8 agosto. Il Paese africano tornerà alle urne per eleggere il nuovo capo dello Stato il prossimo 17 ottobre dopo che la Corte Suprema ha annullato 2per irregolarità" la vittoria conseguita l'8 agosto dal presidente uscente Uhuru Kenyatta.