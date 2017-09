(ANSA) - AOSTA, 5 SET - Un alpinista di nazionalità ungherese è morto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. L'uomo, di circa 30 anni, è precipitato per alcune centinaia di metri dal couloir del Gouter durante la discesa. All'origine dell'incidente - hanno riferito testimoni alla gendarmeria di Chamonix - c'è stato un errore tecnico. L'alpinista procedeva da solo e con un equipaggiamento adatto, in base a quanto appurato dai soccorritori. Si tratta - secondo i dati dei media francesi - della sesta vittima della stagione estiva in questa zona del massiccio. (ANSA).