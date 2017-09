"Trovate Mengele, vivo o morto": operazione nel 1977, svelati documenti segreti del Mossad

Catturare Joseph Mengele, l'Angelo della Morte, e altri 8 criminali nazisti e, se non è possibile, ucciderli. L’ordine segreto, la 'Risoluzione 4/B', fu dato al Mossad dall’allora premier Menachem Begin il 23 settembre del 1977 con l’obiettivo di rilanciare la caccia ai nazisti, attenuatasi dopo la cattura di Adolph Eichmann in Argentina nel 1960 e la sua impiccagione nel 1962.

A distanza di 40 anni da quell'ordine - e dopo che della vicenda ne hanno scritto ricercatori, storici e giornalisti - è stato lo stesso Mossad a confermare l’operazione in un’opera di tre volumi messa a punto da un ex agente dell’Istituto, Yosef Chen (Chinitz), ed ora consegnata al Memoriale della Shoah di Gerusalemme, lo Yad Vashem. Fu lui - ha rivelato oggi in un primo articolo il supplemento del quotidiano Maariv - a mettere insieme per il dipartimento storico del Mossad i pezzi di un puzzle fatto di documenti segreti, di telegrammi spediti dagli agenti e di interviste agli stessi.

Ma la caccia voluta da Begin non dette i risultati sperati, nonostante già nel 1962 il Mossad in Brasile fosse arrivato ad un passo da Mengele, il medico assassino di Auschwitz. Furono poi percorse diverse piste e nel 1983 - secondo altri documenti - si ricorse anche al figlio di Mengele, Rolf, che allora viveva a Berlino ovest e che si presumeva potesse portare al padre. Ma anche in quel caso, l’Angelo della Morte sfuggì.

Secondo le ultime ricerche Mengele era già morto nel 1979 affogando mentre nuotava sulla costa brasiliana e venne sepolto sotto falso nome in un cimitero di San Paolo. Solo anni dopo la presunta tomba fu individuata. Ma la "Caccia ai fantasmi" - come venne chiamata - non andò bene anche per gli altri presenti nella lista: Martin Bormann, Heinrich Muller, Alois Brunner, Horst Schumann, Walter Rauff, Klaus Barbie, Franz Murer, Ernest Lerch. Brunner fu individuato a Damasco mentre collaborava con il regime siriano dell’epoca. Ma la lettera esplosiva che il Mossad gli inviò lo ferì soltanto e poi scomparve. Bormann, come Muller, scomparve nell’assedio finale sovietico al bunker di Hitler nel 1945. Rauff è morto nel 1984 a Santiago del Cile. Barbie nel 1983 venne estradato dalla Bolivia in Francia e morì di cancro nel 1991 in prigione a Lione.

I risultati della caccia ordinata da Begin furono dunque - secondo Maariv che domani pubblicherà un secondo pezzo sulla 'Risoluzione 4/B' - non incisivi e il Mossad decise allora di non disperdere energie per dedicarsi invece alle minacce che gravavano su Israele.