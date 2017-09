Corea Nord:Onu, crisi nucleare più pericolosa di tutte

(ANSA) - NEW YORK, 5 SET - La crisi del nucleare nordcoreano è la più pericolosa di tutte: lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres rispondendo a una domanda su quale delle emergenze globali occuperà di più gli incontri dei leader nella prossima Assemblea Generale. "Impariamo la lezione delle due Guerre Mondiali. Non sono cominciate in un solo momento, ma a causa di una escalation di decisioni prese da vari Paesi, e tutto ad un tratto le parti hanno scoperto di essere in guerra. Questo è un rischio che dobbiamo evitare", ha detto Guterres fuori dall'aula del Consiglio di Sicurezza.