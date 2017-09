Terremoto: vescovo, da Norcia segnali di unione

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 5 SET - "Il messaggio che viene da Norcia è quello di San Benedetto, che mette al centro della sua organizzazione sociale la persona umana e dunque la solidarietà; per questo i bei segnali di unione che si sono visti non devono rimanere un fuoco di paglia ma diventare uno stile per l'Europa": lo ha detto l'Arcivescovo di Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo, parlando della visita del presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani e del commissario europeo per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport Tibor Navracsics. "A livello ideale da Norcia - ha detto ancora Boccardo - può partire un modello di Europa più solidale con i popoli, che è una necessità ed un'urgenza, ed è proprio da questi giovani che provengono da tanti Paesi europei diversi che può venire un'iniezione concreta di speranza". (ANSA).